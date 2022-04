CorSera - Milan danneggiato più di tutti, ma con la Lazio non dovrà pensarci

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Non importa come arriva, l’importante è che il Milan torni a casa con i tre punti in tasca da Roma per portarsi davanti in classifica in attesa del recupero di mercoledì dell'Inter (a Bologna). All'Olimpico, scrive il Corriere della Sera, servirà una reazione forte, che il Milan non ha mai fatto mancare, dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia contro la squadra di Inzaghi.

Recuperato Ibrahimovic

Per la gara di questa sera, Pioli ritrova Ibrahimovic, che andrà in panchina per dare il cambio allo stakanovista Olivier Giroud. Lo svedese ha recuperato da un sovraccarico al ginocchio che lo ha tenuto ai box per tre partite. L'autonomia, scrivere il Corriere, sarà di un quarto d'ora, ma la leadership dello svedese può essere utile anche dalla panchia, soprattutto se la partita non dovesse sbloccarsi. Così Pioli ha parlato di Zlatan in conferenza stampa: "E' indomabile, è il nostro faro".

Molti torti, ma sbagliato pensarci

E' innegabile: il Milan è la squadra più danneggiata del campionato. I torti arbitrali in campionato sono troppi, se poi si aggiungono quelli di Champions (mano di Lemar non vista sul rigore per l'Atletico; fallo su Bennacer di Taremi da cui nasce il gol del Porto) e di Coppa Italia (gol di Bennacer annullato dal VAR, che non doveva intervenire) allora Pioli fa bene a replicare alle dichiarazioni di Inzaghi. Il Milan, però, deve essere più forte degli errori arbitrali e questa sera con la Lazio non dovrà pensarci: saranno importanti solamente i tre punti.