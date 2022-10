CorSera - Milan, doppio obiettivo con il Chelsea: fare punti e dimostrare che l'andata è stato solo un episodio

MilanNews.it

Dopo mancheranno altre due partite, ma il match di stasera del Milan contro il Chelsea ha un peso specifico importantissimo: innanzitutto un risultato positivo potrebbe avvicinare i rossoneri agli ottavi e inoltre l'obiettivo del Diavolo è anche quello di dimenticare il 3-0 di Londra di una settimana fa. Come spiega stamattina anche il Corriere della Sera, la squadra di Pioli deve dimostrare che la sconfitta dell'andata è stata solo un episodio.

SOLO UN EPISODIO - Facendo punti stasera, il Milan si giocherebbe poi il passaggio del turno nelle successive sfide contro Dinamo Zagabria (il 25 ottobre in Croazia) e Salisburgo (il 2 novembre a San Siro). Non sarà facile però portare a casa un risultato stasera contro il Chelsea che, nonostante i problemi di inizio stagione, è in netta ripresa dopo il cambio in panchina e ha una rosa da 860 milioni di euro (contro i 550 del Milan). I rossoneri, però, hanno una grande voglia di rivalsa dopo la disfatta di una settimana fa a Londra: "Dobbiamo dimostrare che il 3-0 è stata un’eccezione, un episodio. Siamo tutti delusi dalla prestazione, ma questa sarà un’altra partita" le parole di ieri in conferenza stampa di mister Pioli.

REAZIONE - Il Diavolo ha già avuto una reazione importante sabato contro la Juventus, ma stasera sarà tutta un'altra storia. Il tecnico rossonero, che dovrà fare a meno anche di De Ketelaere, fermato da un problema muscolare, si affiderà allo stesso undici che ha battuto i bianconeri, con una sola novità, vale a dire Rade Krunic al posto di Tommaso Pobega. Rispetto a Londra, servirà anche un altro atteggiamento, meno timoroso e più coraggioso. La missione non è semplice, ma se vuole portare a casa dei punti stasera il Milan deve fare il Milan.