CorSera - Milan, è il momento dei rinnovi di Gigio e Calha: c'è ottimismo

Terminato il mercato estivo, ora in casa rossonera è arrivato il momento di pensare ai rinnovi di due giocatori che ormai sono due leader del Milan, cioè Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu: il contratto di entrambi scade il 30 giugno 2021 e quindi sono questioni che vanno affrontate il prima possibile per evitare che i due possano andare via a zero la prossima estate. Le trattative per il prolungamento non saranno facili, ma in via Aldo Rossi c'è ottimismo che possa arrivare presto la fumata bianca per entrambi.

NODO INGAGGIO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che i dirigenti rossoneri, che ieri hanno incontrato la stampa a San Siro, sono convinti di riuscire a rinnovare il contratto sia di Calhanoglu che di Donnarumma. Al momento, la situazione più incerta è quella che riguarda il turco, il quale sta attraversando il miglior momento della sua carriera: il numero 10 milanista ha chiesto il doppio dell'ingaggio che percepisce ora (da 2,5 a 5 milioni di euro), proposta che difficilmente il Milan soddisferà. I rossoneri vogliono comunque giocarsi tutte le loro carte, ma non sarà semplice, anche perchè ad Hakan non mancano gli estimatori (su di lui ci sono Juventus, Atletico Madrid e Napoli).

SITUAZIONE GIGIO - Diversa e, sulla carta, più semplice la situazione che riguarda Gigio Donnarumma, il quale è milanista da sempre e non ha mai nascosto la volontà di restare a Milanello. Ovviamente anche in questo caso il problema è lo stipendio: il giovane portiere guadagna ora 6 milioni, il suo agente chiede un aumento importante, il Diavolo, da parte sua, è pronto a fare uno sforzo, ma non andrà oltre ai 7-8 milioni di euro. L'inserimento nel nuovo contratto di una clausola che permetta a Gigio di liberarsi facilmente potrebbe rendere tutto più facile, così come l'eventuale qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League.