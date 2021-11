CorSera - Milan, è il momento giusto per accelerare: Firenze crocevia importante, Pioli si affida a Ibra

È uno snodo cruciale della stagione, una sorta di crocevia da non sottovalutare. Perché vincere al Franchi non è mai semplice e farlo stasera, alla vigilia di Inter-Napoli, potrebbe valere doppio. Come sottolinea il Corriere della Sera, il Milan di Pioli cerca l’allungo in classifica partendo da Firenze. Un successo al Franchi, osserva il quotidiano, potrebbe dare il via alla grande fuga rossonera.

Il momento giusto per sprintare

Questione di calendario, che per il Milan sembra in discesa. Sembra, appunto… Perché in Serie A non bisogna dare nulla per scontato. Frase fatta? Può darsi, ma è davvero così: non esistono partite facili. I ragazzi di Pioli credono fortemente nello Scudetto, a maggior ragione dopo il prezioso pareggio nel derby con l’Inter, ma il traguardo è ancora lontano e bisogna mantenere alta l’asticella. Stasera la Fiorentina, quindi Sassuolo, Genoa, Salernitana e Udinese prima dello scontro diretto col Napoli: se c’è un momento buono per piazzare un’accelerata, è questo.

Ibra verso la titolarità

Ma bisogna espugnare il Franchi, non certo una robetta da poco. Pioli e il Milan ci proveranno, molto probabilmente con Ibrahimovic là davanti. L’allenatore rossonero, infatti, sembra intenzionato a puntare sullo svedese, con Giroud pronto a entrare a gara in corso. Troppo importante la sfida di questa sera per non giocarsela dall’inizio con il totem Zlatan. È un crocevia, dicevamo, una gara da azzannare fin dal pronti-via.