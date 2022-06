CorSera - Milan, è la settimana decisiva per i rinnovi di Maldini e Massara: si lavora a un contratto triennale

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo settimane di parole, a Casa Milan è il momento di passare ai fatti per quel che riguarda i rinnovo del dt Paolo Maldini e del ds Frederic Massara, i cui contratto sono in scadenza tra dieci giorni (30 giugno): secondo quanto riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina, tra oggi e domani la trattativa per il prolungamento dei due dirigenti entrerà nel vivo.

IL TEMPO STRINGE - L'obiettivo è quello di arrivare alle firme entro la fine di questa settimana, anche perchè si è già andati fin troppo lunghi. Maldini e Massara devono ancora trovare l'accordo decisivo con RedBird su competenze e margini operativi. Le parti lavorano ad un contratto triennale per entrambi. Il tempo però stringe, serve chiudere in fretta perchè senza il loro rinnovo il mercato estivo del Milan non può decollare.

MERCATO BLOCCATO - Con il passare dei giorni, il rischio è di perdere obiettivi su cui i dirigenti rossoneri stanno lavorando da mesi: uno di questi è per esempio Renato Sanches, sul quale è piombato il PSG, che è pronto ad offrire al Lille addirittura 30 milioni di euro, cifra ben più alta rispetto ai 18 milioni messi sul tavolo dal Diavolo. Un altro dossier impellente è quello che riguarda Charles De Ketelaere, giovane talento del Bruges che costa 40 milioni e che in via Aldo Rossi viene visto come il rinforzo perfetto per far fare il salto di qualità alla trequarti milanista.