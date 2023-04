CorSera - Milan, è ora di ripartire in campionato: poco turnover contro il Lecce, Rebic centravanti

MilanNews.it

Conquistato il pass per le semifinali di Champions League, a Milano non si parla altro che dell'euroderby. Al match di andata mancano ancora più di due settimane e per questo la priorità in casa rossonera è ora il campionato, dove il Milan deve tornare a correre per proseguire la sua corsa verso i primi quattro posti. Lo sa bene anche Stefano Pioli che non ripeterà il massiccio turnover visto a Bologna, ma stasera contro il Lecce a San Siro si affiderà a diversi titolarissimi.

TOCCA A REBIC - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che la novità più importante è senza dubbio nel ruolo di centravanti, dove non ci sarà Olivier Giroud, che non sarà della partita a causa di problema al tendine del polpaccio e che verrà sostituito da Ante Rebic. Pioli recupera invece Zlatan Ibrahimovic, il quale partirà ovviamente dalla panchina. Accanto al croato ci saranno i soliti Leao e Diaz, mentre a destra Messias avrà una chance dal primo minuto.

POCHI CAMBI - Le altre novità saranno in difesa dove mancherà lo squalificato Davide Calabria e dove Pioli darà un turno di riposo a Simon Kjaer dopo le fatiche di Champions. A loro posto ci saranno Kalulu, che giocherà da terzino destro, e Thiaw, che invece farà coppia con Tomori al centro della difesa. Theo Hernandez confermatissimo a sinistra, mentre in mezzo al campo ci dovrebbero essere Sandro Tonali e Rade Krunic. Dopo gli ultimi passi falsi in campionato, il Milan deve ripartire subito e per questo Pioli si affida a molti titolarissimi.