CorSera - Milan, ecco Ibra il saggio: lo svedese ha rincuorato subito Leao dopo un errore

La missione di Zlatan Ibrahimovic è chiarissima: deve aiutare il Milan a migliorare. E per farlo, oltre a dare una scossa in campo, dovrà cercare di essere una guida che i tanti giovani presenti nella rosa milanista devono seguire. Ieri pomeriggio contro la Samp, lo svedese ha debuttato nuovamente in maglia rossonera e anche se non è arrivata la vittoria ha già dimostrato di poter essere un'arma importante per il Diavolo.

FRATELLO MAGGIORE - Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, Ibra è entrato in campo nella ripresa e ha cercato di dare la scossa, oltre ad aiutare i suoi compagni, soprattutto quelli più giovani: tra questi c'è per esempio Rafael Leao, che è stato rincuorato come un fratello maggiore da Zlatan dopo un errore. Una scena che rivela lo spirito da saggio con cui lo svedese è sbarcato nuovamente a Milanello: per migliorare tutto il Milan, devono crescere i singoli e soprattutto quei giovani come il portoghese che possono e devono fare di più in campo.

SOSTEGNO E AIUTO - Ovviamente Ibrahimovic non può essere contento per il pareggio, ma ha capito benissimo il momento difficile che sta attraversando la formazione milanista e si è messo a completa disposizione della squadra e dei suoi compagni: nonostante le prestazioni negative di alcuni di loro, lo svedese non si è mai arrabbiato, anzi ha cercato sempre di sostenerli e di aiutarli dopo che avevano commesso qualche errore. Ibra è tornato a Milanello da pochi giorni, ma è già diventato un punto di riferimento per i rossoneri.