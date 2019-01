CorSera - Milan, ecco Piatek: niente numero 9, ha scelto il 19. Le reti del polacco per tornare in Champions

Da ieri sera, Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore del Milan: il bomber polacco, acquistato dal Genoa per 35 milioni di euro, ha infatti svolto ieri mattina le visite mediche e poi in serata ha firmato il suo nuovo contratto che lo legherà alla società di via Aldo Rossi per quattro anni e mezzo. E' lui quindi il sostituto di Gonzalo Higuain, che ha invece lasciato i rossoneri per andare al Chelsea di Maurizio Sarri.

NIENTE 9 - Niente numero 9 per Piatek che ha scelto il 19 e che verrà presentato oggi alle 13 a Milanello prima di svolgere il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra. Sabato ci sarà poi il suo esordio in maglia rossonera contro il Napoli a San Siro, in una gara molto importante per mantenere il quarto posto in classifica: l'obiettivo stagionale dei rossoneri è sempre la Champions League e toccherà a Piatek trascinare il Diavolo con i suoi gol verso il ritorno nella massima competizione europea.

GOL PER IL QUARTO POSTO - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che riporta anche le parole di Patrick Cutrone, il quale, nonostante l'arrivo del polacco, punta ad essere il titolare al centro del tridente milanista: "Krzysztof è forte ma io farò di tutto per giocare titolare" ha messo subito in chiaro il giovane centravanti italiano. Vedremo cosa deciderà di fare Gattuso, ma per arrivare al quarto posto ci sarà bisogno delle reti di entrambi.