CorSera - Milan, Ibra ha deciso: niente rinnovo, a fine stagione tornerà in Svezia

Nelle ultime settimane, si è parlato tanto del futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scadrà questa estate. Più passa il tempo e più lo svedese si allontana dal Milan che per il momento non gli ha ancora proposto il rinnovo: secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il giocatore non starebbe però nemmeno più aspettando l'offerta di prolungamento in quanto ormai la sua decisione l'ha già presa.

VIA TUTTI - Da quando è tornato in rossonero a gennaio, le cose sono cambiate parecchie: Zvonimir Boban, che, insieme a Paolo Maldini, ha spinto fortemente per il suo ritorno, è stato licenziato e a fine stagione anche l'ex capitano andrà quasi certamente via. In questi mesi, Ibra ha creato un ottimo rapporto con Stefano Pioli, ma anche il suo futuro sarà lontano da Milanello e il suo probabile sostituto, Ralf Rangnick, preferisce lavorare con i giovani.

RITORNO A CASA - Zlatan rischia quindi di trovarsi da solo al Milan e per questo avrebbe maturato l'idea di chiudere la stagione e poi tornare in Svezia: l'Hammarby, club di cui è co-proprietario, potrebbe essere la soluzione ideale per chiudere la sua grande carriera. A Stoccolma sono convinti che l'anno prossimo giocherà lì e ora anche il suo agente, Mino Raiola, inizialmente contrario, sarebbe d'accordo con la scelta del suo assistito.