CorSera - Milan, il piano perfetto: Pioli ottiene il massimo con poco sforzo. Adesso testa al Liverpool 

Un sabato da incorniciare per il Milan, che vince "con un filo di gas", risparmiando Ibrahimovic e anche un bel po’ di energie. Insomma, come sottolinea il Corriere della Sera, i rossoneri sono riusciti nel loro intento, ovvero quello di ottenere il massimo con il minimo sforzo. Il piano di Pioli è riuscito alla perfezione e in serata, con la caduta del Napoli, è arrivata anche la conferma del primo posto in classifica, che non guasta certo.

Vittoria netta e comoda

Tutto come da copione, dunque: il Milan sembra aver superato il momento di appannamento avuto lo scorso mese, vincendo in scioltezza e senza subire gol per la seconda volta consecutiva. È vero, Genoa e Salernitana non hanno opposto grande resistenza, ma la forza di una grande squadra si vede anche dalla capacità di vincere certe partite - sulla carta facili - senza tanti patimenti. Proprio come hanno fatto Maignan e compagni.

Ora testa al Liverpool

Il Milan può quindi guardare tutti dal piano più alto della Serie A, posizione ideale per lanciare lo sprint allo "scudetto d’inverno" e proiettarsi verso la prossima e decisiva sfida di Champions contro il Liverpool, gara che i rossoneri affronteranno con il morale alto. La squadra di Pioli arriva motivata al cruciale appuntamento di martedì e con Ibra fresco.