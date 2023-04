CorSera - Milan, il sogno europeo continua: rossoneri in semifinale di Champions 16 anni dopo l'ultima volta

RISULTATO STORICO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che esalta la grandissima partita del Milan in casa del Napoli: grande cuore, grande spirito di sacrificio, una difesa di ferro, un super Leao, il solito Maignan decisivo e un Kjaer insuperabile. Sono questi gli "ingredienti" che hanno permesso al Diavolo di portare a casa un risultato storico. L'1-1 di ieri sera ha il sapore di una vittoria per i rossoneri di Stefano Pioli, il quale ancora una volta ha preparato in modo perfetto la sfida contro Spalletti.

SUPER LEAO E MAIGNAN - Secondo molti il Milan doveva essere la vittima sacrificale dei partenopei, ma dopo lo 0-4 in campionato qualcosa è cambiato e il bilancio nelle tre sfide di 16 giorni è di due successi per il Diavolo e un pareggio che vale come una vittoria. Merito certamente del gruppo, ma ovviamente anche di alcuni singoli che hanno fatto la differenza: in particolare, ieri sera al Maradona, la copertina se la sono presa Rafael Leao, autore di alcune giocate da fenomeno vero come quella in occasione del gol di Giroud, e Mike Maignan, che ha parato un rigore a Kvara e ancora una volta ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri al mondo.