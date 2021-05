CorSera - Milan, impresa compiuta: Atalanta battuta, 2° posto conquistato e ritorno in Champions dopo sette anni!

Per il mondo rossonero, quella di ieri sera è stata una serata davvero indimenticabile perchè dopo sette lunghissimi anni il Milan è tornato a qualificarsi per la Champions League. E lo ha fatto battendo l'Atalanta in trasferta, un'impresa che è riuscita a pochissime squadre negli ultimi anni. Con questo successo, il Diavolo ha chiuso il suo campionato al secondo posto, al termine di una stagione davvero esaltante.

DOPPIO KESSIE - Come spiega stamattina il Corriere della Sera, ieri contro i bergamaschi non è stata certamente una partita semplice, ma quello che contava era solo il risultato e alla fine è arrivata una vittoria grazie a due rigori trasformati con grande freddezza da Franck Kessie, simbolo e leader indiscusso di questo Milan. Il Diavolo ha conquistato ieri la sua 16^ vittoria in trasferta in questa Serie A, record assoluto nel massimo campionato italiano.

PROGRAMMARE IL FUTURO - Impresa compiuta e ora è il momento di pensare subito a programmare il futuro: la prima cosa che dovranno fare certamente i dirigenti milanisti è senza dubbio chiudere i tormentoni dei rinnovi di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhanoglu. L'ingresso in Champions porterà poi tanti soldi in cassa che dovranno essere utilizzati per rinforzare ulteriormente la rosa rossonera. Ma per questo che c'è tutta l'estate, ora a Casa Milan c'è solo grande voglia di festeggiare la grande impresa di Pioli e dei suoi ragazzi.