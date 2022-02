CorSera - Milan in ansia per Ibra: l'infiammazione al tendine non migliora, il derby è a rischio

Non arrivano buone notizie da Milanello in vista di un derby che potrebbe risultare decisivo per le sorti del Milan in campionato. Come riporta il Corriere della Sera, le possibilità di vedere Ibrahimovic in campo contro l’Inter sono calate drasticamente negli ultimi giorni. Ovviamente, Zlatan ci proverà fino all’ultimo, ma l’ottimismo della scorsa settimana - scrive il quotidiano - ha lasciato il posto al pessimismo.

Il dolore insiste

Il problema è legato sempre al tendine d’Achille: l’infiammazione, infatti, non migliora, con l’attaccante che continua a sentire dolore. Gli accertamenti hanno escluso la presenza di lesioni, e questo è confortante, ma il fastidio permane. Insomma, quello che sembrava un problema di scarsa rilevanza, risolvibile in poco tempo con un po’ di riposo e terapia, si è trasformato, col passare dei giorni, in qualcosa di più grande. Niente di preoccupante, sia chiaro, ma il rischio di presentarsi al derby senza Ibra ora è concreto.

Corsa contro il tempo

Inutile girarci intorno: il fisico di Zlatan, a quarant’anni, comincia a dare evidenti segnali di cedimento. Ora la sua è una corsa contro il tempo: sabato il Milan affronterà l’Inter in quella che potrebbe essere la partita-chiave della stagione e Ibra farà di tutto per essere quantomeno a disposizione per la panchina. Nel frattempo, si scalda Giroud, il quale si candida a una maglia da titolare.