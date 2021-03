CorSera - Milan in emergenza a Manchester: tanti big assenti, i ragazzi del ’99 cercano l’impresa

Notti magiche. Quelle che hanno reso grande il Milan. La squadra di Pioli sarà di scena alle 18:55 (in serata, dunque, più che nottata), ma cambia poco. Perché una sfida all’Old Trafford contro il Manchester, anche se in Europa League e non in Champions, vale tanto. Servirà un’impresa, una di quelle che - appunto - hanno trasformato il Milan da semplice club calcistico a leggenda dello sport mondiale.

TANTE ASSENZE - Ci proveranno, Pioli e i suoi. Proveranno, ancora una volta, a essere più forti della malasorte. Affrontare lo United è sempre complicato, ma farlo con fuori più di mezza squadra aumenta ulteriormente il coefficiente di difficoltà. Come riporta il Corriere della Sera, senza Ibrahimovic, Manduzkic, Calhanoglu, Hernandez, Rebic e Bennacer, e con Romagnoli in panchina per una botta al piede, toccherà nuovamente al Milan B: metà squadra, cinque titolari su undici, sarà composta da ragazzi del ’99.

CARATTERE - Un’altra terribile salita, stavolta in terra Inglese, un’altra prova che i rossoneri proveranno a superare con personalità e la solita determinazione. I Diavoli favoriti restano quelli Rossi, sottolinea il Corriere, ma può succedere di tutto: questo Milan ci ha già sorpreso.