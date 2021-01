CorSera - Milan, l’obiettivo è rialzare subito la testa e ripartire: col Toro un crocevia fondamentale

Più forti dell’emergenza. Il Milan, ancora una volta, dovrà stringere i denti e gettare il cuore oltre l’ostacolo. Con un obiettivo ben preciso: dimenticare la sconfitta contro la Juventus, la prima dopo 304 giorni d’imbattibilità in Serie A e ben 27 gare utili consecutive. Insomma, la squadra di Pioli - come sottolinea il Corriere della Sera - ha bisogno di una reazione forte e netta. Soprattutto rapida.

CROCEVIA - La sfida di oggi contro il Torino rappresenta un crocevia fondamentale, un altro esame di maturità da non fallire. Perché le avversarie sono lì a un passo, pronte ad approfittarne. Nonostante lo scivolone, la gara con la Juve ha confermato le qualità di un gruppo che, in questi mesi, è cresciuto tantissimo dal punto di vista tecnico e mentale. Ma serve una vittoria per rialzare subito la testa e riprendere la corsa.

IN EMERGENZA - Il problema, però, è che il Milan, anche oggi, dovrà fare a meno di giocatori-chiave come Bennacer, Saelemaekers, Rebic e Ibrahimovic. E alla lista degli indisponibili potrebbe aggiungersi anche Calhanoglu, frenato negli ultimi giorni da un problema alla caviglia. Dal centrocampo in su, dunque, è allarme rosso. Pioli chiede ai suoi un ultimo sforzo: nella prossima gara l’emergenza dovrebbe rientrare.