CorSera - Milan, l'ora di Ibra: torna in campo contro la Lazio, se da titolare o meno lo deciderà insieme a Pioli

Zlatan Ibrahimovic è finalmente pronto per tornare in campo in una partita ufficiale: l'infortunio e la successiva operazione al ginocchio sono per fortuna solo un lontano ricordo e così lo svedese si appresta a rientrare dopo quattro mesi dall'ultima volta (9 maggio, giorno in cui si è fatto male contro la Juventus). Domenica contro la Lazio sarà a disposizione di Stefano Pioli, con il quale tra domani e venerdì deciderà se partire dal primo minuto o entrare poi a gara in corso.

TITOLARE O A GARA IN CORSO? - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che a Milanello nessuno vuole correre rischi e per questo l'ipotesi più probabile è che non cominci il match dall'inizio, ma entri nella ripresa. Ma in carriera Ibra ha abituato a grandi sorprese in queste situazioni e quindi non è da escludere a priori una maglia da titolare. Chi lo vede tutti i giorni in allenamento parla di un giocatore con una voglia matta di tornare in campo da protagonista.

DUE OBIETTIVI - Lo stop di Giroud a causa del Covid, che non gli permetterà di giocare domenica contro la Lazio, ha accelerato il suo ritorno in campo, ma Zlatan sta bene sia fisicamente che mentalmente e quindi Pioli può dormire sonni assolutamente tranquilli. Nella sua testa, gli obiettivi sono due: dimostrare di essere decisivo anche a 40 anni ed arrivare al Mondiale con la sua Svezia nel 2022.