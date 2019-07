CorSera - Milan, la grande sfida di Giampaolo: riportare il club in Champions... a testa alta

Marco Giampaolo ha accettato la sfida. E ieri, con orgoglio e determinazione, lo ha ribadito ai giornalisti presenti a Casa Milan nel giorno della sua presentazione. Come evidenzia il Corriere della Sera in edicola oggi, il tecnico abruzzese è atteso da una missione tanto entusiasmante quanto complessa: riportare il club rossonero in Champions.

COMPATTEZZA - Missione entusiasmante e complicata, appunto. Perché oggi la rosa a sua disposizione è composta per lo più da ragazzi. Per adesso l’unica certezza è che il vero valore aggiunto dovrà essere per forza di cose proprio Giampaolo. A lui il compito di creare una squadra bella e vincente, come da richiesta societaria. Obiettivo possibile, a patto però che proprietà e dirigenza gli stiano accanto sul serio. Con i fatti, non solo a parole.

SLOGAN - Nel corso della conferenza, Giampaolo ha sintetizzato la sua idea di calcio con un efficace slogan: “Testa alta e giocare”. Tutto è nato dall’uscita di Antonio Conte, che domenica ha usato la formula “testa bassa e pedalare”. L’ex Samp è il primo a sapere che oggi lo scarto tecnico fra Milan e Inter esiste, ma allo stesso tempo ha scelto di mettere bene in chiaro che la sua occasione della vita intende giocarsela alla sua maniera.