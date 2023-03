CorSera - Milan, Maignan va blindato subito! Lui sta bene in rossonero, ma serve giocare d'anticipo

La splendida parata di Mike Maignan con la maglia della Francia nel match contro l'Irlanda ha fatto il giro del mondo ed è stata esaltata da tutti. A sorridere, ovviamente, non sono stati solo i tifosi francesi, ma anche quelli del Milan che non possono che essere contenti di avere tra i pali un giocatore così forte. Arrivato a Milanello nell'estate 2021 per sostituire Gigio Donnarumma per una quindicina di milioni di euro dal Lille, ora Maignan ne vale almeno il quadruplo.

VOGLIA DI MILAN - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che in via Aldo Rossi vogliono blindarlo il prima possibile: il francese ha un ingaggio ancora piuttosto lungo che scade nel 2026, ma l'idea è quello di prolungarlo ulteriormente e aumentare l'attuale ingaggio da 2,8 milioni netti a stagione. Il giocatore ha già ribadito ai dirigenti del Diavolo di stare bene al Milan, di voler restare e di considerare il Milan come un punto d'arrivo e non di passaggio.

GIOCARE D'ANTICIPO - Mike non ha chiesto nessun aumento finora, quindi in via Aldo Rossi sono tutti tranquilli, anche se nessuno vuole correre rischi di perdere un fenomeno del genere. Per questo c'è la ferma volontà di giocare d'anticipo e farsi trovare pronti quando sarà il momento di discutere del rinnovo. Se i soldi non sono al primo posto, per uno come Maignan sono fondamentali le ambizioni e la possibilità di calcare i migliori palcoscenici come per esempio la Champions League.