CorSera - Milan, mentalità vincente: la missione è andare avanti anche in Coppa Italia (lo vuole Elliott)

Altro giro, altra sfida, stesso avversario. Il Milan torna a San Siro tre giorni dopo la vittoria in campionato con il Torino e si ritrova di fronte proprio i granata dell’ex Marco Giampaolo. Romagnoli e compagni proveranno a ripetersi, perché la Coppa Italia non è un torneo da snobbare. Perlomeno non per questo Diavolo, che ha ormai acquisito una mentalità da grande squadra.

OBIETTIVO QUALIFICAZIONE - Niente calcoli, dunque, e turnover al minimo. Anche perché, viste le assenze, c’è poco da scegliere, soprattutto da centrocampo in su. Ma non è questo il punto. Come detto, il Milan, questo Milan, ha dimostrato di saper giocare solo per vincere, indipendentemente dalla competizione, dal palcoscenico, dall’avversario. Come riporta il Corriere della Sera, per la Coppa Italia, che non è un obiettivo secondario, vale il discorso dell’Europa League: ci sarà spazio per chi ha giocato meno, ma la missione è andare avanti il più possibile.

VINCERE E CONVINCERE - L’indicazione - scrive il CorSera - arriva dall’alto, ovvero dal fondo Elliott, la proprietà. Vietato distrarsi, dunque: il club ci tiene a fare bella figura e vuole passare il turno. La squadra risponderà presente, come ha sempre fatto fin qui. Nonostante l’assenza prolungata del totem Ibrahimovic (che stasera dovrebbe giocare uno spezzone di gara), i giovani rossoneri non hanno mai cambiato modo di giocare, approcciando ogni partita con in testa solo la vittoria.