CorSera - Milan, niente impresa: è fuori dall'Europa. Ora obiettivo scudetto

Serviva un'impresa, per qualcuno addirittura un miracolo, ma purtroppo nemmeno Sant'Ambrogio, patrono di Milano, ha potuto fare molto: il Milan ha perso ieri sera contro il Liverpool e, visto anche il successo dell'Atletico Madrid in casa del Porto per 3-0, non solo non si è qualificato agli ottavi di Champions League, ma non ha nemmeno strappato il pass per l'Europa League. I rossoneri di Pioli sono dunque fuori da tutto, ora resta un solo grande obiettivo, vale a dire lo scudetto.

FUORI DALL'EUROPA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, nonostante Klopp abbia messo in campo una squadra con molte riserve, il Diavolo non è riuscito a portare a casa i tre punti che le avrebbero permesso di restare in Europa. Il gol di Tomori ha illuso i tantissimi tifosi presenti a San Siro, poi ci sono stati alcuni errori che hanno portato prima al pareggio di Salah e poi alla rete del definitivo 2-1 di Origi. Ma al di là degli episodi dei gol, il divario tra le due squadre è apparso evidente, soprattutto a livello di ritmo e velocità.

TESTA AL CAMPIONATO - Salutata Champions ed Europa League, il Milan dovrà ora concentrarsi sul campionato: la formazione rossonera dovrà sfruttare il fatto che da qui alla fine della stagione giocherà solo una partita alla settimana. Il ritorno nella massima competizione europea per club è durato solo sei partite, ma i giovani ragazzi di Pioli si portano a casa un'esperienza che sarà molto utile nel loro percorso di crescita. La delusione c'è ed è pure tanta, ora al Diavolo non resta che il campionato e la Coppa Italia, due obiettivi in cui il Milan dovrà cercare di arrivare in fondo.