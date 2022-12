CorSera - Milan, nuovo stop per Maignan: spunta l'idea Vicario per la porta rossonera

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Nei piani del Milan, Mike Maignan sarebbe dovuto rientrare contro la Salernitana, primo match del 2023 del Diavolo, ma purtroppo il portiere francese non ha ancora smaltito il problema muscolare al polpaccio e quindi slitta il suo ritorno in campo. Questo nuovo stop dell'ex Lille ha messo un po' di preoccupazione in via Aldo Rossi dove i dirigenti milanisti si stanno guardando intorno e stanno valutando seriamente la possibilità di tornare sul mercato.

MURO ATALANTA - La prima idea portava a Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta che il Milan ha già bloccato per la prossima stagione (è in scadenza e in estate sarà svincolato), ma i bergamaschi non sono molto convinti di lasciarlo partire con sei mesi di anticipo e quindi la pista si è raffreddata. Nelle ultime ore, secondo quanto riferisce il sito del Corriere della Sera, sarebbe spuntata una nuova idea per la porta rossonera: si tratta di Guglielmo Vicario, 26enne estremo difensore dell'Empoli.

IDEA VICARIO - Il suo agente, Gabriele Giuffrida, è lo stesso di Stefano Pioli, ma non sarà facile strapparlo ai toscani che non fanno sconti per uno dei migliori portieri italiani in circolazione: la richiesta è di 15 milioni di euro, cifra che il Diavolo potrebbe pensare di spendere solo se lo stop di Maignan sarà lungo. La speranza in via Aldo Rossi è che lo scenario non sia questo, ma Maldini e Massara non vogliono e non possono farsi trovare impreparati e quindi stanno tenendo d'occhio con grande attenzione anche Vicario.