CorSera - Milan, operazione sorpasso: Pioli punta tutto su Ibra. La doppia missione di Zlatan

Il Milan vuole approfittare del pareggio di ieri sera dell'Inter in casa dell'Atalanta per superarla in classifica, anche se i nerazzurri hanno una partita in meno visto che devono ancora recuperare la gara contro il Bologna che era stata rinviata lo scorso 6 gennaio per i tanti casi di Covid che avevano colpito la formazione emiliana. I rossoneri saranno impegnati stasera a San Siro contro lo Spezia, un match assolutamente da vincere per tenere ancora più vivo il sogno scudetto.

ANCORA IN EMERGENZA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che però il Diavolo sarà ancora una volta in piena emergenza visto che mancheranno diversi giocatori: in difesa non ci saranno gli infortunati Kjaer e Tomori, oltre a Romagnoli che è ancora alle prese con il Covid, e quindi al centro della retroguardia spazio ancora alla strana coppia Kalulu-Gabbia. In mezzo al campo, Stefano Pioli sarà costretto a schierare Krunic e Bakayoko visto che saranno assenti Tonali per squalifica e Bennacer e Kessie che sono in Coppa d'Africa. L'unico reparto che non ha grossi problemi è l'attacco dove mancherà solo l'infortunato Pellegri.

DOPPIA MISSIONE - In avanti, il tecnico rossonero si affiderà ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic che dovrà trascinare il Milan in vetta alla classifica. Lo svedese scenderà in campo contro lo Spezia con un doppio obiettivo personale: il numero 11 milanista vuole innanzitutto tornare finalmente a segnare a San Siro dopo oltre quattro mesi (ultima volta il 12 settembre contro la Lazio). Se dovesse andare in gol, quella ligure diventerebbe poi l'81^ squadra a cui ha segnato in carriera, superando così Cristiano Ronaldo e diventando il primo giocatore dal 2000 in poi in questa impresa.