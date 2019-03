CorSera - Milan, ore di attesa per Gattuso in vista del derby: domani la decisione del Giudice Sportivo, Rino spera in una multa

Domenica sera è in programma il grande derby tra Milan e Inter, che rischia però di avere un grande protagonista in meno: si tratta di Rino Gattuso che sabato sera a Verona contro il Chievo è stato espulso durante il primo tempo dall'arbitro Pairetto per un diverbio con l'attaccante clivense Meggiorini e dunque rischia di essere squalificato dal Giudice Sportivo. Sono quindi ore di attesa per il tecnico milanista, il quale conoscerà domani la decisione ufficiale.

REFERTO NON DURO - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che dal palazzo arbitrale filtrano voci di un referto "non duro" che potrebbe quindi portare a una semplice diffida, magari con multa. Non ci sarebbero stati insulti all'arbitro Pairetto e dunque ci sono buone possibilità che non arrivi una squalifica che priverebbe il Milan del suo condottiero nella partita più importante della stagione.

RETROSCENA MEGGIORINI - A dare una mano a Gattuso, potrebbe poi essere stato proprio Meggiorini, il quale, a fine partita, ha "scagionato" l'allenatore rossonero: davanti al direttore di gara, infatti, l'attaccante gialloblù ha assicurato che non è successo nulla e che tra i due c'è stato un chiarimento. Domani vedremo se questo sarà bastato per evitare la squalifica e permettere a Gattuso di essere in panchina domenica sera nel big match contro l'Inter.