CorSera - Milan, Pioli prova a mettere in difficoltà Elliott: il tecnico spera ancora nella conferma

In questi ultimi mesi, il nome di Ralf Rangnick è stato accostato con insistenza al Milan e probabilmente sarà così fino alla fine della stagione. Anche perchè il piano di Elliott e Gazidis sembra proprio quello di affidare a lui la nuova rinascita del club di via Aldo Rossi: il tedesco è in pole per la panchina milanista del prossimo anno, ma l'emergenza coronavirus ha rallentato la trattativa, per ora non ci sono state ancora le firme e inoltre nel fondo americano stanno valutando se sia l'estate giusta per avviare una nuova rivoluzione.

ORGOGLIO PIOLI - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, prima di prendere una decisione, Elliott vuole aspettare la fine di questo campionato e avere un quadro completo della situazione. Nel frattempo Stefano Pioli continua a lavorare con grande orgoglio perchè vuole provare fino alla fine a guadagnarsi al conferma anche per la prossima stagione. Non sarà facile, anzi l'impresa appare quasi impossibile visto che Elliott sembra aver già scelto da tempo Rangnick, ma il tecnico emiliano vuole comunque provare a mettere in difficoltà i vertici del fondo americano e l'ad Gazidis.

EUROPA E FEDELISSIMI - E Pioli sa bene che l'unica arma a sua disposizione sono i risultati: se ha una chance di essere confermato sulla panchina milanista è solo conquistando un posto in Europa. Per farlo, l'allenatore rossonero si affiderà ai suoi fedelissimi, come per esempio Castillejo, Calhanoglu e Rebic. In attesa ovviamente del rientro di Ibrahimovic, il quale sta apprezzando parecchio il lavoro di Pioli e per questo farà di tutto per aiutarlo ad ottenere un posto in Europa League. Chissà che con la permanenza del tecnico parmigiano non possa restare anche lo svedese.