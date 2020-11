CorSera - Milan, prima sconfitta dopo 8 mesi: nessun dramma, ma contro il Verona serve una reazione immediata

Prima o poi un passo falso doveva arrivare e forse, se c’era una partita che in teoria si poteva anche sbagliare, era proprio quella di ieri contro il Lille: il Milan, dopo 24 risultati utili di fila, è tornato a perdere una gara, cosa che non succedeva dall'ultimo match prima del lockdown contro il Genoa in campionato a marzo. Contro i francesi è stata proprio una serata no per la squadra di Pioli, che è apparsa lenta, molle, troppo prevedibile e quasi mai pericolosa.

CONTROPROVA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che comunque una sola sconfitta non può rovinare quanto di buono sta facendo il Milan negli ultimi mesi: un passo falso può capitare, l'importante è che sia stata solo un episodio negativo e nulla più. La controprova sarà già domenica sera quando a San Siro arriva il Verona, match in cui i rossoneri si giocano il primato in Serie A e in cui dovranno dimostrare che quella di ieri è stata solo una serata storta.

OBIETTIVO EUROPA LEAGUE - La partita di ieri deve essere quindi un monito che non bisogna sottovalutare mai nessuna partita e che il Diavolo non può permettersi di abbassare mai l'attenzione e la concentrazione. Nonostante la sconfitta, il percorso europeo dei rossoneri non è assolutamente rovinato, anzi le chance di passare il turno sono ancora altissime. Anche perchè l'Europa League non è un obiettivo secondario della stagione milanista: Elliott vuole infatti arrivare in fondo per provare ad alzare il primo trofeo da proprietario del Milan.