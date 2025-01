CorSera - Milan, rallentamento per Rashford: è tentato dal Barcellona

Poteva essere ieri la giornata decisiva nella trattativa tra il Milan e Marcus Rashford, il cui agente doveva incontrare il Manchester United e dare una risposta definitiva al club rossonero. Non solo questa risposta non è arrivata, ma c'è da registrare un rallentamento nell'affare a causa dell'inserimento del Barcellona che, nonostante i ben noti problemi finanziari, ha incontrato l’entourage dell'attaccante inglese, finendo per lusingarlo.

L'INSERIMENTO DEL BARCELLONA - Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il club catalano si è inserito di prepotenza nella corsa a Rashford ed è determinato a fargli posto in rosa cedendo Ansu Fati. Così l'attaccante in uscita dai Red Devils ha chiesto tempo al Milan, evitando di prendere una decisione immediata. In via Aldo Rossi, dove speravano di ricevere una riposta definitiva ieri dopo il summit fra l’entourage della punta e lo United, restano in attesa, anche perchè se non dovesse arrivare lui i rossoneri potrebbero a quel punto andare dritti su Kyle Walker visto che possono tesserare un solo giocatore inglese.

WALKER IN STAND-BY - Proprio per questo al momento il difensore del Manchester City, che era stato proposto anche all'Inter, è in stand-by. Qualora alla fine la scelta dovesse cadere su di lui, a quel punto il Diavolo dovrebbe cedere un centrale difensivo: gli occhi sono puntati in particolare su Strahinja Pavlovic, che fatica a trovare spazio anche con Sergio Conceiçao, e Fikayo Tomori, il quale è da tempo nel mirino della Juventus e nelle ultime ore la pista è tornata a scaldarsi. Oggi Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, che ieri erano a Dusseldorf (si dice per Jonathan Tah del Bayer Leverkusen), affronteranno l’argomento anche con l’allenatore portoghese che ovviamente avrà l’ultima parola.