CorSera - Milan, riparti dall'ultima mezz'ora di Leverkusen. In Europa servono coraggio e intraprendenza

vedi letture

Dopo le prime due giornate della fase a campionato della nuova Champions League, il Milan è ancora a quota zero punti, ma la situazione non è assolutamente compromessa: mancano infatti ancora sei partite ai rossoneri, di cui cinque assolutamente alla portata, per fare punti e strappare il pass almeno per i playoff (il nuovo format prevede che le prime otto vanno direttamente alla fase ad eliminazione diretta, mentre quelle dalla 9^ alla 24^ posizione si sfideranno tra loro).

CORAGGIO E INTRAPRENDENZA - Paulo Fonseca, dopo il ko in casa del Bayer Leverkusen, ha dichiarato, esagerando un po', di aver visto il miglior Milan della stagione, ma su una cosa, come spiega stamattina il Corriere della Sera, ha ragione: l’ultima mezz’ora, solo quella, deve essere il punto da cui ripartire. Dopo la rete dei tedeschi, il Diavolo si è svegliato e ha creato diverse occasioni da gol. Ma non si può far finta che non esista anche la prima ora di gioco, in cui alla formazione milanista è mancato coraggio e intraprendenza, qualità che si sono invece viste per esempio in Serie A nel derby vinto contro l'Inter.

TOCCA A FONSECA - In Europa non può bastare giocare bene mezz'ora per portare a casa un risultato positivo, soprattutto contro squadre di qualità come il Bayer Leverkusen. Toccherà a Paulo Fonseca trovare la chiave per fare bene anche in Champions League, ripartendo per esempio dal doppio attaccante che ha fatto parecchio bene nel campionato italiano. Alvaro Morata, in particolare, si sta dimostrando un giocatore sempre più imprescindibile: anche contro i tedeschi il suo ingresso in campo ha infatti dato la scossa tecnica e mentale a tutti i suoi compagni di squadra.