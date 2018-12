CorSera - Milan, sarà un Natale di passione: rossoneri senza gioco né grinta, il passo indietro è evidente

Dopo due pareggi consecutivi, il Milan riesce a fare addirittura peggio contro la Fiorentina. La sconfitta di ieri fa scivolare i rossoneri al quinto posto in classifica. Per Gattuso e soci - osserva il Corriere della Sera - sarà un Natale di passione. Una vittoria nelle ultime 6 gare, terza partita di fila senza gol, Higuain sempre più a disagio, Suso imborghesito, Rino in evidente confusione.

GATTUSO SBAGLIA - I cambi sono decisivi e trasformano lo scenario: Pioli inserisce Gerson per Mirallas e “libera” Chiesa trasformando il 4-3-3 in 4-1-4-1. Gattuso, invece, quando José Mauri (uno dei migliori), alza bandiera bianca per crampi, rinuncia ancora a Montolivo e sistema Calabria, un terzino, interno di centrocampo a fianco di Calhanoglu. Nel tentativo di forzare la situazione e sbloccare l’attacco, Rino inserisce Cutrone e Laxalt (passando al 4-4-2). Così, sperando di vincere, finisce per perdere. Il gol di Chiesa è una sentenza. Il Milan, già pallido, si sgonfia definitivamente, in balìa delle proprie paure più che degli avversari.

PASSO INDIETRO - Lenti, prevedibili, appesi ai lampi di Calhanoglu e Suso, i rossoneri non sono in grado di reagire. Non c’è gioco, non c’è grinta, manca anche la fiducia. Solo un’occasione per pareggiare, con Rodríguez. Al netto delle assenze, tante e pesanti, il passo indietro – scrive il CorSera - è evidente. E le conseguenze gravi.