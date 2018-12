CorSera - Milan, secondo 0-0 di fila: rossoneri sempre quarti, ma che occasione sprecata...

In una notte fredda e nebbiosa, Bologna e Milan hanno pareggiato ieri sera 0-0. E se per il Bologna è un buon punto che permette alla squadra di Pippo Inzaghi di muovere la classifica e al tecnico di salvare la panchina, per i rossoneri si tratta di una ghiotta occasione sprecata per allungare sulla Lazio: la formazione di Rino Gattuso è infatti ancora al quarto posto, ma con un successo avrebbe potuto staccare i biancocelesti di quattro lunghezze e invece con questo pari il distacco è di due punti.

PARTITA MODESTA - Lo riporta questa mattina il Corriere della Sera che racconta che purtroppo non c'è stata la tanta attesa reazione dopo la clamorosa eliminazione dall'Europa League: il Milan ha infatti giocato una partita modesta e tutti i giocatori più attesi, da Suso a Higuain, hanno deluso parecchio. A rendere tutto ancora più negativo ci hanno pensato poi Bakayoko e Kessie, i quali saranno entrambi assenti per squalifica sabato pomeriggio contro la Fiorentina.

CHANCE SPRECATA - Per i rossoneri si tratta di una grossa chance sprecata anche perchè davanti si sono trovati un Bologna piuttosto arrendevole, che ha confermato di essere in un momento di grande difficoltà. Dal Milan era lecito aspettarsi di più e invece è arrivato il secondo pari di fila a reti inviolate che non permette al Diavolo di staccare la Lazio e le altre pretendenti per il quarto posto.