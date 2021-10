CorSera - Milan senza pace, ma l'entusiasmo resta alto. E stasera c'è una grande occasione

La sfortuna è così, si abbatte all’improvviso con tutta la sua forza - spesso devastante - travolgendo ogni cosa. Lo sa bene il Milan, che nell’ultimo anno e mezzo abbondante ha più volte dovuto fare i conti con la sfiga. Maignan, Theo Hernandez, ora anche Brahim Diaz: ancora una volta Pioli dovrà fare di necessità virtù e mettere in piedi una squadra che sappia reggere agli scossoni senza il sostegno di alcuni pilastri.

La grande occasione

Insomma, una vera e propria prova di resilienza. L’ennesima. Tanto che a Milanello - scrive il Corriere della Sera - sembrano averci fatto ormai l’abitudine. Ma non c’è tempo per fermarsi a rimuginare: stasera, in caso di vittoria contro il Verona, il Milan volerebbe in testa alla classifica, in attesa della risposta del Napoli. Una grande occasione, dunque, che Pioli - sfortuna o no - vuole provare a sfruttare. Perché il sogno, nonostante le defezioni, è sempre lo stesso: quello Scudetto che non è più un tabù.

Seconde linee ma non troppo

Il Milan è senza pace, questa è ormai una certezza, ma l’entusiasmo resta alle stelle. Anche perché, negli ultimi mesi, chi è entrato ha sempre dimostrato di essere all’altezza. Ed è quello che Pioli si aspetta da Tatarusanu, Daniel Maldini e da tutti quelli chiamati a sostituire i titolarissimi. Vietato abbattersi, dunque: la rosa è ampia e competitiva, i presupposti per far bene ci sono tutti.