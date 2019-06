CorSera - Milan, sfuma l’ipotesi Tare: Lotito lo blocca alla Lazio, pronto il rinnovo

Sfuma l’ipotesi Igli Tare. Il Milan è alla ricerca di un direttore sportivo di grande spessore e aveva pensato proprio al manager albanese. Tuttavia, nonostante il corteggiamento di Maldini e non solo, il matrimonio non si farà. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, Claudio Lotito, dopo aver stoppato le voglia di fuga di Simone Inzaghi, è riuscito a bloccare anche il suo dirigente.

NO AL MILAN - Nuovo contratto (l’attuale accordo scade nel 2022) e ingaggio aumentato (si parla di un milione e mezzo di euro) per convincere Tare a rimanere nella Capitale. A Roma sono ormai convinti che l’ex attaccante non si muoverà. Il Milan - scrive il CorSera - non si arrende, ma ha già cominciato a studiare soluzioni alternative. Perché il tempo scorre e ci sono ancora troppe situazioni da chiarire in seno alla dirigenza.

PROFILI - Ma quali sono le alternative a Tare? I nomi non mancano: da Giovanni Sartori a Carlo Osti, passando per Frederic Massara, su cui sta lavorando anche la Fiorentina. Da uno di questi profili, con ogni probabilità, uscirà il nuovo direttore sportivo del Milan, che ha fretta di scegliere per poter cominciare a programmare la nuova stagione.