CorSera - Milan, si ferma Calhanoglu: distorsione alla caviglia sinistra, salterà tre partite

Hakan Calhanoglu è stato uno dei trascinatori del Milan in questo avvio di stagione senza sconfitte, ma purtroppo Stefano Pioli dovrà rinunciare a lui per tre partite: a riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il giocatore turco si è infortunato ieri in allenamento ed ha lasciato poi il Centro Sportivo di Milanello con le stampelle.

TRE PARTITE - Il numero 10 milanista ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra e ora dovrà restare ai box per circa dieci giorni. Nulla di grave per fortuna visto che gli esami medici a cui si è sottoposto ieri non hanno evidenziato lesioni, ma Calhanoglu sarà comunque out sicuramente per le prossime tre gare: il turco salterà quindi il debutto di domani sera in Europa League in casa del Celtic, la sfida di lunedì di campionato a San Siro contro la Roma e poi anche il successivo impegno europeo contro lo Sparta Praga in programma giovedì 29 ottobre (sempre a San Siro).

ASSENZA PESANTE - L'obiettivo (e la speranza) di Pioli e del suo staff è quella di riavere a disposizione il fantasista rossonero per il match del 1° novembre sul campo dell'Udinese. Nelle prossime tre gare, l'assenza di Calhanoglu si farà sentire parecchio visto che è innegabile quanto sia diventato importante il turco per questo Milan, ma a Milanello sono sicuri che chi lo sostituirà non lo farà rimpiangere.