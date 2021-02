CorSera - Milan, sospiro di sollievo: rossoneri agli ottavi di Europa League, ma che sofferenza...

Il match di ieri sera contro la Stella Rossa ha confermato ancora di più che il Milan sta attraversando un momento molto complicato, nel quale non riesce più a giocare come fino a qualche settimana fa quando sembrava imbattibile. I rossoneri non sono andati oltre all'1-1 contro la Stella Rossa e hanno sofferto fino all'ultimo secondo nonostante l'uomo in più per buona parte del secondo tempo.

OK SOLO GLI OTTAVI - Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, di buono c'è soltanto la qualificazione agli ottavi di Europa League, ma per andare avanti nella competizione e per continuare a lottare in campionato per le prime posizioni servirà certamente un altro Milan, altrimenti sarà davvero dura. Nonostante il passaggio del turno, il Diavolo non si è ancora ritrovato e per capire il momento difficile della formazione milanista basta leggere questo dato statistico: i rossoneri non segnano un gol su azione da ben quattro partite.

SOSPIRO DI SOLLIEVO - Stefano Pioli ha tirato un bel sospiro di sollievo a fine partita, ma non può certamente essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Il gol su rigore di Kessie sembrava aver messo in discesa la gara del Milan, ma ancora una volta la Stella Rossa non si è arresa e ha lottato fino all'ultimo minuto per provare a strappare il pass per gli ottavi ai rossoneri. Per fortuna così non è stato, ma servirà ritrovare il prima possibile il vero Milan, altrimenti non sempre le cose andranno bene come ieri sera.