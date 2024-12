CorSera - Milan, stavolta Verona non è fatale: Fonseca si salva. Ma che fatica per battere l'Hellas...

Il Milan doveva vincere e lo ha fatto, ma che fatica vincere in casa dell'Hellas Verona. Stavolta il Bentegodi non è fatale, Paulo Fonseca si salva e porta a casa tre punti importanti per la classifica. Decisivo l'ennesimo gol stagionale di Tijjani Reijnders che sfrutta al meglio un assist al bacio di Youssouf Fofana.

OK SOLO IL RISULTATO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che il Diavolo ha vinta una partita pasticciata, combattuta a centrocampo e piena di errori. Sugli spalti è proseguita la contestazione dei tifosi milanisti che hanno nuovamente invitato Gerry Cardinale a cedere il Milan, mentre ci sono purtroppo da segnalare anche dei buuhh razzisti all’indirizzo di Mike Maignan. Per i rossoneri di buono c'è solo il risultato, ma è evidente che serve molto di più in vista delle prossime partite.

STOP LEAO - La brutta notizia per Fonseca è invece l'infortunio di Rafael Leao che è stato costretto ad abbandonare durante il primo tempo per un risentimento al flessore. Il tecnico portoghese ha dichiarato nel post-partita che non dovrebbe essere nulla di grave, ma un po' di preoccupazione c'è in casa rossonera in vista della Supercoppa Italiana che si giocherà ad inizio gennaio in Arabia Saudita. Il Milan ha portato a casa quindi una partita sporca, brutta, piena di falli e di interruzioni, ma la svolta tanto attesa per ora non è arrivata.