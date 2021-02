CorSera - Milan, tutto in quattro giorni. Oggi la Stella Rossa: Europa League piano B per la Champions

Di curve ne mancano ancora tante prima del traguardo finale, ma le prossime due sono particolarmente decisive. Il Milan, come evidenzia il Corriere della Sera, si gioca tanto, tantissimo fra oggi e domenica. Quattro giorni - e due partite - che valgono una stagione: prima la Stella Rossa in Europa League, poi la Roma in campionato.

RIALZARSI - L’annata del Milan resta positiva, ma da un paio di settimane a questa parte ha preso una piega diversa, più complicata. La fatica anche mentale inizia a farsi sentire, ma questo è il momento sbagliato per fermarsi. Come detto, la stagione è entrata nel suo momento caldo e ogni frenata, da qui in avanti, può essere fatale. Insomma, bisogna ricominciare a correre, a cominciare dal match di oggi contro la Stella Rossa.

PIANO B - L’Europa League non è un obiettivo secondario, non lo è mai stato. Il Milan ha una missione ben precisa: cercare di arrivare fino in fondo a una competizione importante. La conquista del trofeo, infatti, dà diritto a un posto in Champions. Una sorta di piano B da tenere in grande considerazione, visto che in campionato la corsa è apertissima con tante squadre raccolte in pochi punti.