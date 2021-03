CorSera - Milan, un ko che riapre la corsa Champions: serve recuperare gli infortunati e cambiare passo

Se in trasferta è un Milan che va a mille all'ora, lo stesso non si può dire del rendimento dei rossoneri in casa: a San Siro, infatti, la squadra di Pioli non sa più vincere, l'ultimo successo risale addirittura al 7 febbraio contro il Crotone. Poi è arrivato appena un punto nelle ultime tre gare casalinghe di campionato. Il 2021 si conferma poi un anno piuttosto complicato per il Diavolo, soprattutto negli scontri diretti visto che sono arrivati i ko contro Juventus, Atalanta, Inter e appunto Napoli.

ASSENZE E STANCHEZZA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che, al di là dei singoli episodi, tra cui anche un rigore non concesso nel finale per un contatto in area tra Bakayoko e Theo Hernandez, il Milan sembra aver smarrito la strada maestra. Le assenze ora si fanno sentire sempre di più, chi è rientrato dagli infortuni fatica a ritrovare la forma migliore, mentre chi gioca sempre è molto stanco.

TUTTO RIAPERTO - Un successo ieri sera avrebbe permesso al Milan si fare forse uno scatto decisivo verso la qualificazione alla prossima Champions League e invece questa sconfitta riapre tutto: serve recuperare gli infortunati e cambiare passo perchè chi sta dietro non molla un centimetro e si sta avvicinando sempre di più. Stefano Pioli e i suoi ragazzi sanno bene che siamo nel momento decisivo della stagione e per questo bisogna tornare a correre in fretta come qualche mese fa.