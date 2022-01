CorSera - Milan, un pari che serve a poco. Si complica la strada verso lo scudetto: derby cruciale

C'era grande attesa per la sfida di ieri sera tra Milan e Juventus che avrebbe potuto rilanciare i rossoneri in ottica scudetto e i bianconeri tra le prime quattro della classifica, ma alla fine è arrivato un pareggio che serve poco ad entrambe. Tra le due, la squadra di Pioli è quella che ci ha provato di più a vincere, però anche lei ha fatto troppo poco nei 90' e così la gara si è conclusa con uno 0-0 piuttosto deludente e con pochissime emozioni.

DERBY DECISIVO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che la strada del Milan verso lo scudetto si fa sempre più complicata: l'Inter è avanti di quattro punti e ha ancora una partita da recuperare, quindi il derby in programma dopo la sosta diventa cruciale. Il Diavolo, intanto, si è fatto raggiungere al secondo posto dal Napoli, ma almeno con questo pareggio tiene a distanza la Juventus che resta quinta a -7 dai rossoneri.

ZERO TIRI IN PORTA - Tra le due formazioni, quella che ha "rischiato" di vincere di più è stata certamente quella milanista che almeno qualche occasione l'ha creata, mentre la Juventus non ha mai tirato nello specchio della porta di Maignan, cosa che ai bianconeri non succedeva da quasi tre anni. Purtroppo però anche il Milan ha fatto troppo poco per vincere la sfida e così ora se vuole provare davvero a vincere lo scudetto il derby alla ripresa è veramente l'ultima opportunità.