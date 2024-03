CorSera - Nuovi acquisti Milan, che numeri: hanno partecipato a quasi il 75% dei gol realizzati finora dal Diavolo

Mercato fallimentare? Guardando i numeri dei nuovi acquisti del Milan nell'ultimo mercato estivo, la risposta è assolutamente no! I nuovi arrivi rossoneri, vale a dire Pulisic, Loftus-Cheek, Jovic, Okafor, Reijnders e Chukwueze, hanno finora regalato a Stefano Pioli e ai tifosi milanisti 40 reti e 17 assist tra campionato e Coppe.

NUMERI IMPRESSIONANTI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge che questo significa che gli acquisti dell’ultima campagna estiva hanno partecipato a quasi il 75% dei gol realizzati fin qui dalla squadra rossonera (77 in totale, di cui 55 in serie A). Sono numeri davvero impressionanti che testimoniano quanto di buono è stato fatto sul mercato dai dirigenti del Diavolo che hanno preso giocatori assolutamente funzionali al gioco di mister Pioli.

PULISIC ON FIRE - L'acquisto estivo più prolifico è finora Christian Pulisic, autore di 12 gol in tutte le competizioni: solo Olivier Giroud, a quota 14 reti, ha fatto meglio di lui. Da quando è sbarcato a Milanello, l'americano, che era reduce da stagioni complicate al Chelsea, è rinato ed è tornato ad altissimi livelli. Mai in carriera aveva segnato così tanto in una singola annata. E siamo solo a marzo, c'è ancora tutto il tempo per migliorare ulteriormente il suo bottino di gol.