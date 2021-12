CorSera - Nuovo stadio di Milan e Inter: lavori al via nel 2023, prime partite nella stagione 2026-2027

La notizia era già nell'aria da tempo, ma ieri è arrivata la conferma ufficiale con una nota congiunta di Milan e Inter: per il loro nuovo stadio, i due club hanno scelto il progetto "La Cattedrale" di Populous, che ha avuto la meglio sui "Due Anelli" di Manica, Progetto Cmr e Sportium. Lo studio americano ha già disegnato diversi impianti, come per esempio il nuovo Tottenham Hotspurs Stadium e il nuovo stadio di Wembley.

STADIO E VILLAGGIO - La nuova casa di Milan e Inter richiamerà il Duomo e la Galleria Vittorio Emanuele, vale a dire due simboli indiscussi della città. Negli ultimi mesi, sono state invece fatte delle modifiche sul "villaggio" che nascerà intorno allo stadio: rispetto al progetto iniziale, infatti, non ci saranno più le due torri che dovevano ospitare hotel e uffici, così come sparisce anche quella strana formula semantica che va sotto il nome di "rifunzionalizzazione" del Meazza. Dell'attuale impianto resteranno solo una delle torri e un pezzo di copertura del terzo anello conficcato nel terreno. In compenso ci saranno molte più aree verdi, parcheggi interamente interrati, un'area totalmente pedonale, oltre ovviamente alla cittadella dello sport.

PROSSIMI STEP - Questo nuovo stadio, che avrà una capienza tra i 60 e i 65mila posti di cui circa 12.500 premium, permetterà ai due club di aumentare notevolmente gli introiti: le stime parlano di almeno 80 milioni di euro in più a testa ogni anno. Ma quando ci sarà la prima partita ufficiale? Come riporta l'edizione di Milano del Corriere della Sera, nel corso del 2022 verrà presentato il progetto completo, mentre nel 2023 dovrebbero iniziare i lavori. L'obiettivo di Milan e Inter è giocare nel nuovo impianto a partire dalla stagione 2026-2027. Terminato lo stadio, verrà poi costruito il nuovo distretto sportivo e demolito a San Siro.