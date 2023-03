CorSera - Nuovo stadio, il Milan vira su La Maura: ora è favorita rispetto le opzioni Sesto e San Donato

LA MAURA IN POLE - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che, in merito alla situazione del Milan, spiega che a questo punto la zona dell’Ippodromo La Maura sembra essere passata in testa rispetto a tutte le altre opzioni che restano comunque ancora in corsa. Parliamo in particolare di Sesto San Giovanni e San Donato. Nelle prossime 2-3 settimane, il Diavolo farà degli approfondimenti e delle analisi di questa nuova area privata e poi comunicherà la sua decisione all'Inter e al Comune.

IL FUTURO DI SAN SIRO - In attesa di novità su questo fronte, resta sempre in piedi il discorso che riguarda il futuro di San Siro: a questo punto, il Meazza è destinato a non essere abbattuto, ma senza Milan e Inter. E quale sarà quindi il suo destino? Ieri il sindaco Sala si è detto amareggiato perchè "il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno". La sua speranza è che i due club possano portare ancora avanti il progetto insieme, ma più passano i giorni e più le chance diminuiscono.