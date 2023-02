CorSera - Pioli a caccia di "qualità, lucidità e tanto cuore": il centrocampo a tre la soluzione?

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Poco meno di tre settimane fa i rossoneri persero la finale di Supercoppa contro l'Inter con un 0-3 pesante, complicando poi la propria situazione anche in campionato: sono arrivati, successivamente, il 4-0 con la Lazio e il 2-5 contro il Sassuolo a San Siro. Un gennaio da incubo per Pioli, che ora vuole invertire il trend partendo proprio da questo derby andando alla disperata ricerca di un risultato positivo; il derby sembra aver assunto le sembianze di un salvagente della stagione, da acchiappare anche con un pareggio sofferto.

"Spirito" la parola magica

Come scrive il Corriere della Sera, un conto è dirlo e un conto è riuscirsi, ma questa sera serve ritrovare lo spirito del Diavolo che ha vinto lo Scudetto a maggio. E' su questo aspetto che mister Pioli sta lavorando maggiormente, e a confermarlo è lui stesso in conferenza stampa, indicando cosa serve per uscire stasera con un risultato positivo: "Qualità, lucidità e tanto cuore".

Cambio di modulo

Indipendentemente dal modulo, che sia 4-3-3 o 3-5-2, Stefano Pioli ha capito che il centrocampo a due non portava risultati e non dava equilibrio alla squadra, per questo contro il derby si rivedrà un centrocampo a tre. Krunic e Tonali sono certi di una maglia da titolari, mentre il terzo posto, con Messias in vantaggio su Pobega e Vranckx, verrà scelto nella giornata di oggi.