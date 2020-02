CorSera - Pioli è l’allenatore che mette tutti d’accordo: ma si decide a maggio. E per ora Elliott non vende

Né Allegri né Marcelino. Figuriamoci Rangnick ("Non credo che sia il profilo giusto", ha dichiarato ieri Paolo Maldini”). L’unico allenatore che mette tutti d’accordo, come riporta il Corriere della Sera, è Stefano Pioli. Il Milan non ha ancora scelto il tecnico del futuro (i conti si faranno a maggio), ma l’attuale guida resta in pole sulla concorrenza.

SODDISFAZIONE - "Siamo contenti del suo lavoro, è subentrato in un momento non facile, ha fatto crescere i giovani e dato un’identità di gioco". Le parole di Maldini, che ha elogiato pubblicamente Pioli alla vigilia di una sfida fondamentale, sarebbero sottoscritte anche da Gazidis. Il mister emiliano, infatti, è piaciuto a tutti per come ha gestito la situazione e ha buone possibilità di restare. Ma i risultati saranno determinanti. La vittoria della Coppa Italia o la qualificazione in Champions sarebbero garanzia di conferma, la semplice Europa League potrebbe invece non bastare. Ma - come detto - si deciderà a maggio.

ELLIOTT RESTA - Sul fronte societario, invece, non dovrebbero esserci ribaltoni. L’impegno di Elliott resta a lungo termine. Dopo aver stabilizzato la situazione finanziaria, il fondo ha ora un obiettivo ben preciso: riportare il Milan in alto. La famiglia Singer, dunque, non ha intenzione di vendere in tempi brevi. La conferma arriva dagli investimenti effettuati fin qui e dalla volontà di costruire un nuovo stadio. Il progetto è in piedi e va avanti.