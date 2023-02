CorSera - Quarta vittoria di fila senza subire gol, i ritorni di Maignan e Ibra, il secondo posto: la bellissima serata del Milan

Il Milan è ufficialmente fuori dalla crisi. A dirlo sono i suoi numeri nelle ultime quattro partite: quattro vittorie di fila, cosa mai successa in questa stagione, e quarto clean sheet consecutivo. Stefano Pioli, nel momento più difficile da quando è sulla panchina rossonera, ha cambiato modulo e ha "ricostruito" il Diavolo partendo dalla difesa, che è è diventata insuperabile. Magari non è più la squadra scintillante dello scorso anno, ma è un Milan più solido, energico e soprattutto vincente.

RITMO E PRESSING - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che racconta la vittoria di ieri dei rossoneri contro l'Atalanta a San Siro che permette alla formazione milanista di raggiungere l'Inter al secondo posto in classifica. I bergamaschi sono stati surclassati dal Diavolo sul piano del ritmo, del pressing e della forza. Da segnalare un'altra grande prestazione in difesa di Thiaw e il ritorno ad altissimi livelli di Theo Hernandez, che è tornato ad essere il solito treno sulla fascia sinistra (da un suo meraviglioso tiro di sinistro al volo è nato l'autogol di Musso).

RIENTRI IMPORTANTI - Ci sono poi altri due motivi che hanno fatto sicuramente felice Pioli, che ieri ha festeggiato le 800 panchine in carriera, e i 70 mila tifosi presenti sugli spalti di San Siro, vale a dire i rientri in campo di Mike Maignan e di Zlatan Ibrahimovic: il portiere francese è infatti tornato titolare dopo 161 giorni, mentre lo svedese ha fatto il suo esordio stagionale (non giocava una partita ufficiale dalla sfida scudetto contro il Sassuolo dello scorso maggIo). Insomma, per il Milan è stata davvero una bellissima serata.