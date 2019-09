CorSera - San Siro in vendita, ma i club procedono compatti: nuovo stadio unica soluzione

Una telenovela più che una semplice vicenda. La questione stadio continua a tenere banco. Ieri un nuovo (inateso) capitolo. Il sindaco Beppe Sala, nel tentativo di rispondere alla determinazione di Milan e Inter, inamovibili sulla decisione di costruire un nuovo impianto, ha spiazzato un po’ tutti mettendo in vendita il vecchio San Siro.

NESSUN EFFETTO - "Siamo pronti a venderlo a 70 milioni", le parole del primo cittadino, ma la mossa - come riporta l’edizione milanese del Corriere della Sera - non ha ottenuto i risultati sperati. I club, infatti, non si smuovono dai loro progetti: sarà addio al Meazza. Quella di riqualificare l’impianto attuale è da sempre l’alternativa preferita dal sindaco Sala, ma solo una moderna arena di proprietà può garantire quegli introiti necessari per reinserirsi nell’élite europea. Riammodernare San Siro, dunque, non sarebbe conveniente, anche per motivi tecnici: sarebbe impossibile, infatti, far convivere per anni i cantieri (invasivi) con il serrato doppio calendario di sfide in campionato e in Europa.

RICAVI - Insomma, Milan e Inter procedono però compatte, accomunate dalla necessità di far crescere le entrate per competere ai massimi livelli. Oggi i ricavi alla voce stadio sono distanti dalle performance della Juve e dei top club europei. E i cantieri al Meazza non farebbero che peggiorare il quadro. Tre anni di capienza ridotta causa lavori si tradurrebbero in cento milioni di perdite.