CorSera - Tonali, Diaz e Colombo, il Milan dei ragazzini sfida lo Spezia: Pioli pensa a un corposo turnover

Non è un Milan per "vecchi". E Ibrahimovic è solo l’eccezione che conferma la regola... di Elliott. Il club rossonero ha scelto una linea ben precisa e, soprattutto, condivisa: proprietà, dirigenza e allenatore sono d’accordo nel puntare con decisione sui giovani. Dal mercato al campo il passo è breve e consequenziale: come riporta il Corriere della Sera, contro lo Spezia mister Pioli schiererà una formazione probabilmente ancor più giovane di quella mandata in campo con il Rio Ave (23.7 anni l’età media dell’undici milanista in Portogallo).

TURNOVER - Oltre agli infortunati Rebic e Ibrahimovic (capitan Romagnoli è in ripresa), altri big potrebbero restare a guardare, almeno inizialmente. L’infinito playoff di Europa League, infatti, ha portato via energie fisiche e mentali (oggi sarà la sesta partita in 18 giorni per il Milan), quindi prepariamoci a un corposo turnover. Due colonne della squadra di Pioli, ovvero Calhanoglu e Kessié, sembrano destinati alla panchina: al loro posto ci saranno Brahim Diaz e Tonali. Anche Bennacer dovrebbe avere un turno di riposo (pronto Krunic). A far da vice Ibra torna Colombo, mentre a sinistra dovrebbe agire Rafael Leao.

PERCORSO NETTO - Il Milan dei ragazzini - scrive il CorSera - va a caccia della sesta vittoria su altrettante gare, tra campionato ed Europa League. Già, perché Kjaer e compagni, nonostante le assenze, fin qui non ha sbagliato un colpo, dimostrando di saper soffrire e lottare. Il piano è chiaro: arrivare al derby del 17 ottobre in testa e a punteggio pieno. Per farlo, bisogna superare l’ostacolo Spezia.