CorSera - Tonali e il Milan: stasera il ritorno in campo, nel prossimo futuro il rinnovo

Sandro Tonali è forse il giocatore, insieme al capitano Davide Calabria, che incarna più di tutti i valori del milanismo e quello in cui i tifosi rossoneri si sono da subito identificati, eleggendolo come prossima bandiera del club di via Aldo Rossi. Alle parole, ha fatto seguire i fatti in campo e fuori: l'anno scorso uno dei trascinatori e ancora prima si ridusse lo stipendio pur di rimanere. Stasera Sandro torna contro l'Atalanta.

Il ritorno

Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, alle 20.45 a Bergamo contro l'Atalanta al fianco di Ismael Bennacer ci sarà Sandro Tonali questa sera. Il numero 8 del Milan si è allenato praticamente tutta la settimana con la squadra e ora è pronto a tornare in campo dopo aver saltato l'esordio contro l'Udinese per un piccolo affaticamento muscolare. Il conseguente infortunio di Rade Krunic, spalanca senza più dubbi le porte della titolarità per Tonali. L'anno scorso, dopo un inizio brillante, la prestazione del Gewiss Stadium confermò a tutti che Sandro era un giocatore diverso e pronto a prendersi per mano il centrocampo del Milan, conferma che si è poi alimentata nell'arco di tutta la stagione.

Rinnovo in vista

Per la stagione dell'anno passato, per il simbolismo che Tonali incarna e per altre mille ragioni, il Milan è pronto a blindare uno dei suoi talenti più puri in assoluto. Dopo essersi volontariamente ridotto l'ingaggio l'estate scorsa e aver giocato con tale maturità nella stagione dello Scudetto, Tonali merita l'aumento e il prolungamento. Secondo il Corriere della Sera, l'accordo tra club e giocatore verrà prolungato di un anno dal 2026 al 2027, come altri suoi compagni prima di lui, e ci sarà un adeguamento sullo stipendio che potrebbe essere raddoppiato e passare dagli 1,2 attuali a circa 2.7 milioni annui. Secondo le indiscrezioni la trattativa potrebbe entrare nel vivo una volta che il mercato sarà chiuso, ovvero a inizio del mese di settembre.