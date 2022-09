CorSera - Tra Serie A e Champions, Maldini punta sul suo Milan: "Siamo ancora più forti"

MilanNews.it

Lo scudetto conquistato nella scorsa stagione deve essere solo un punto di partenza perchè la strada che può e deve percorrere questo Milan è ancora lunga. Tra i protagonisti della vittoria dell'ultimo campionato c'è sicuramente anche il grande lavoro in società di Paolo Maldini che ieri è intervenuto a Trento durante il Festival dello Spot e ha dichiarato sulla squadra di Pioli: "Per me questa squadra è più forte di quella dell’anno scorso. Noi partiamo per vincere, siamo campioni in carica e la responsabilità non ci deve spaventare".

OBIETTIVO RIPETERSI - Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, il direttore tecnico rossonero non si nasconde e punta forte sul suo Milan che vuole ripetersi in Serie A e conquistare così anche la seconda stella. Non sarà facile perchè la concorrenza è tanta, ma il Diavolo è lì e ha tutte le qualità per provarci fino all'ultimo giornata. Per farlo, però, non deve smettere di crescere e perdere quell'entusiasmo che è stata l'arma in più nella scorsa stagione.

STRADA LUNGA - Se in Italia l'obiettivo è quello di vincere, in Europa la strada per tornare in vetta è ancora lunga e passa non solo dalla crescita in campo, ma anche fuori dal campo: "Più ricavi faremo e più investiremo, da qui passa la ristrutturazione del nostro calcio". Maldini sa bene che per poter competere con i top club europei non bastano solo le idee, ma servono anche i soldi per fare investimenti importanti. Soldi che devono arrivare dall'aumento dei ricavi, in primis quelli provenienti dallo stadio. Per questo il Milan e Maldini sperano di avere presto un impianto di proprietà: "Il Milan non finisce a San Siro: dobbiamo creare qualcosa che ci renda competitivi. Sennò ci raccontiamo il passato ed è una prospettiva che non mi piace".