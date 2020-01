CorSera - Zero paura, adrenalina a mille: passano gli anni, ma Ibra è sempre Ibra. E non farà sconti

No, non è cambiato, Ibra. È maturato, questo sì. Ma è rimasto il guerriero di sempre, il leader di sempre, il personaggio di sempre. Zero paura, tanta adrenalina: passano gli anni e le squadre - osserva il Corriere della Sera in edicola questa mattina - e cambiano inevitabilmente le condizioni, ma Ibrahimovic resta Ibrahimovic.

CATTIVO - Lo svedese ha lanciato l’ennesima sfida... a sé stesso. E ha voglia di dimostrare (ancora) il suo immenso valore. Anche a 38 anni. E quando gli hanno chiesto se fosse diventato più buono, adesso che è padre di due figli, la risposta è stata da Zlatan: “No, sono più cattivo”. Più che una battuta, è un chiaro messaggio ai nuovi compagni di squadra: Ibra non farà sconti, se ci sarà da appendere qualcuno al non si tirerà indietro.

EFFETTO IBRA - In fondo, il Milan lo ha preso anche per questo, per la sua leadership, il suo carattere vincente. Il campione svedese è carico (assicura chi l’ha visto all’opera). E ha un obiettivo ben preciso: scendere in campo già lunedì nel match contro la Sampdoria. Lui ci crede, i tifosi anche. Non a caso, il popolo milanista è pronto a riempire San Siro (saranno in 60mila).