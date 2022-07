CorSport - Arrivato il rilancio del Milan per De Ketelaere. Il calciatore salta la Supercoppa

MilanNews.it

Come anticipato ieri sera dall'esclusiva di MilanNews.it (QUI), stiamo entrando nelle fasi calde della trattativa tra Milan e Club Brugge per l'arrivo in rossonero del talentuoso trequartista classe 2001 Charles De Ketelaere. La dirigenza rossonera ormai da qualche giorno sta concentrando tutti i suoi sforzi sul giovane belga perché Pioli possa avere il suo fantasista in tempi brevi. C'è fiducia.

Rilancio rossonero

Se ne era parlato tanto nelle scorse ore ed effettivamente è arrivato, come riporta stamattina il Corriere dello Sport, il rilancio dell'offerta del Milan al Bruges. Dopo la primissima offerta esplorativa di 20 milioni, Maldini e Massara hanno alzato la posta in gioco e aumentato la pressione sul club Campione di Belgio. La cifra messa sul piatto non toccherebbe ancora i 30 milioni di parte fissa, come si immaginava, ma i rossoneri premono per accelerare i tempi e chiudere al più presto i discorsi. Il Club Brugge rimane fisso sulla sua richiesta di 35 milioni e la sensazione è che bisognerà accordarsi su bonus e una possibile percentuale sulla futura rivendita del talento affinché l'operazione vada in porto. Quello che è certo che non manca la fiducia e che le due società sono in costante contatto per trovare la quadra.

No alla Supercoppa

In tutto questo il Milan ha un grosso vantaggio, ovvero quello di aver già incassato il sì del giocatore che vuole solo il rossonero e di avere addirittura un principio d'accordo con il suo entourage. De Ketelaere spinge per arrivare a Milanello e per giocare la Champions con i Campioni d'Italia. Non è un caso che, insieme a chi lo rappresenta, il belga abbia deciso di non prendere parte alle amichevoli di pre-campionato del suo club: sabato non ha giocato contro il Copenaghen e lo stesso dovrebbe accadere fra qualche giorno contro l'Utrecht. Ma, cosa ancora più significativa, Charles dovrebbe saltare anche la sfida di Supercoppa di Belgio contro il Belgio. Segni inequivocabili che anche lo stesso gocatore vuole chiudere al più presto e non vede l'ora di trasferirsi in rossonero. Segni che, ovviamente, sono stati colti dalle stanze di via Aldo Rossi.