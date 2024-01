CorSport - Chalobah molto più di un'ipotesi: come Tomori. L'opzione Brassier resta viva

Stefano Pioli è stato chiaro nella conferenza stampa della vigilia di Udinese-Milan: "Cerchiamo ancora un difensore? "Sì sì, non cambiano le scelte che vorremo fare in questo mercato, la società sta lavorando". E allora aspettiamoci un altro colpo rossonero prima dell'inizio di febbraio. C'è un nome che sta emergendo più degli altri nelle ultime ore: Trevoh Chalobah.

Più di un'ipotesi

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport nel suo punto sul mercato rossonero, la pista che porterebbe a un'altra trattativa tra Milan e Chelsea è molto più di un'ipotesi. Per arrivare a Trevoh Chalobah, difensore inglese classe 1999 con un fratello passato anche da Napoli, è la formula dell'operazione che potrebbe fare al differenza. I rossoneri potrebbero imbastire una trattativa simile a quella che portò Tomori all'ombra della Madonnina nel 2021. Quindi una soluzione in prestito con diritto di riscatto da esercitare, eventualmente, in estate. I rapporti con il club londinese sono ottimi, come di dimostrano le tantissime operazioni degli ultimi anni, e anche il giocatore non ha molto spazio tra i Blues. Questo anche perché, ed è una red flag, Chalobah è tornato recentemente da un infortunio al ginocchio: ora sta bene ed è pronto ma non ha mai giocato quest'anno.

Il Brassier è ancora acceso

Prima della sfida contro l'Udinese, il direttore tecnico del Milan Geoffrey Moncada ha parlato così del mercato: "Ci sono nomi che non sono usciti e altri che sono usciti". Dunque vanno ancora tenuti tutti i nomi in considerazione e forse anche qualcuno in più, su cui la dirigenza rossonera è riuscita fino a questo momento a lavorare sotto traccia. Non è il caso di Lilian Brassier che è noto quanto interessi al Diavolo ma allo stesso modo è risaputo che le richieste del Brest - tra i 10 e i 12 milioni - sono ritenute troppo alte. Dall'equazione non va tolto nemmeno Clement Lenglet, oggi in prestito all'Aston Villa dal Barcellona: il problema, in questo caso, è sempre stato l'ingaggio. Ultimamente si è anche aggiunto il fatto che il francese ha trovato maggiori minuti in Premier League rispetto alla primissima parte di stagione.